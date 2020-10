Il segreto di Callejon? Arriva da Napoli!

“Quanta f**a c’avrei coi capelli di Frey” cantavano i tifosi viola solo qualche anno fa. Passa il tempo ma, nuovamente, alla Fiorentina è arrivato un giocatore che ha stupito tutti per l’acconciatura. Il suo nome è Josè Maria Callejon che, nelle due occasioni in cui si è fermato con i giornalisti, ha sfoggiato un look invidiabile e perfetto.

Sono stati in tanti, in questi giorni, a chiedersi come potesse avere un ciuffo così preciso e stabile. C’è chi, scherzosamente, ha ipotizzato usasse calcestruzzo e invece chi optava per la vecchia brillantina.

Il segreto di Callejon, invece, arriva da Napoli. Precisamente dal Napoli perchè l’asso spagnolo ha questo taglio ad effetto grazie a Carmine, storico parrucchiere del Napoli Calcio.

Oltre agli azzurri, questo noto parrucchiere, si è occupato da Modric a Balotelli passando per Raiola e Ancelotti e, sicuramente, ha messo una mano al look di Callejon prima di venire a Firenze.

E quindi… manca solo il nuovo coro.