Il sempre allegro Joaquin stavolta ci va giù pesante: “Koeman? Non lo assumerei nemmeno come operaio, per fortuna durò poco a Valencia”

Ex esterno della Fiorentina, lo spagnolo Joaquin ha commentato a El Larguero il tecnico del Barcellona Koeman, suo prossimo avversario oggi, e suo ex tecnico al Valencia nel 2007/08: “Non è stata un’esperienza piacevole, quello che è successo lì fa male. Se fossi il presidente, non assumerei Koeman nemmeno come operaio. Sono stato molto male, per fortuna il suo tempo al Valencia non è durato a lungo. Non ho intenzione di salutarlo. Io non sono una persona dispettosa, chi mi conosce lo sa”.

