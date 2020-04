Il senso di Malinovskyi: obiettivo o suggestione? Ma l’inCastro-villi sarebbe perfetto

Difficile in questo momento pensare di strappare dei calciatori all’Atalanta, vista l’estasi tecnico-fisica in cui si trovava la formazione di Gasperini fino a prima dell’interruzione del campionato. Un quarto posto solido e l’avventura entusiasmante in Champions League, sospesa ai quarti di finale in attesa di capire se il resto della competizione si giocherà o meno. Ecco perché il nome di Ruslan Malinovskyi ad oggi rappresenta forse più una suggestione che un obiettivo fattibile nel breve. I nerazzurri l’hanno pagato una dozzina di milioni e ne vorrebbero più di 20, per un calciatore comunque dall’indubbio talento e dalle doti balistiche impressionanti. Ne sa qualcosa la stessa Fiorentina, punita dall’ucraino proprio dalla distanza a Firenze, in campionato.

Malinovskyi però sarebbe proprio il tipo di calciatore ideale da inserire in una squadra che puntasse sul modulo col trequartista, una posizione che il classe ’93 potrebbe scambiarsi agevolmente in campo con un altro talento come Castrovilli. Due che calcisticamente parlano la stessa lingua e che offrirebbero un bel numero di soluzioni al tecnico viola, chiunque esso sia.