Il settore tecnico della Federazione Cipriota collaborerà con la Fiorentina: I dettagli

Come comunicato dal club viola sui propri canali, il settore tecnico della Federazione Cipriota ha scelto la Fiorentina come collaboratore in Italia per la formazione dei propri allenatori. Questa prestigiosa partnership è nata dopo l’incontro avvenuto fra il Direttore Tecnico Marios Constantiou e il Responsabile del Settore Giovanile Valentino Angeloni.

Questa settimana sono arrivati a Firenze sedici neo-direttori tecnici di settore giovanile che hanno seguito un programma di formazione, definito con ACF Fiorentina, ed hanno avuto la possibilità di osservare gli allenamenti e le gare del settore giovanile oltre a svolgere lezioni teoriche tenute dal responsabile tecnico U15-9 Mirko Mazzantini.