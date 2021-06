Il sì di Gattuso ha ridato vigore alla Fiorentina: Vlahovic resta. La missione di rimodulare il contratto

Con il sì di Gattuso, la Fiorentina, intesa come società ha ripreso vigore. E tra le linee guida che il club si è dato sul mercato c’è anche la conferma, a dispetto di voci e interessamenti, di Dusan Vlahovic.

Su La Nazione di stamani si legge che il giocatore andrà in ritiro a Moena e resterà in viola per un’altra stagione. Nel frattempo è in corso la missione che punta a rimodulare il suo contratto (in scadenza nel 2023) in modo da trovare gli spazi per un prolungamento sulla base di un ingaggio adeguato (circa 3 milioni) e un accordo su una clausola rescissoria o un meccanismo equiparabile da valutare in base agli obiettivi raggiunti.