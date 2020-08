Di palloni in porta ne ha messi tanti. Ora invece Alberto Gilardino, i gol, potrà di nuovo vederli dalla panchina perché presto comincerà per lui una nuova avventura da allenatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’ex attaccante della Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Siena, in Serie D. La società bianconera ripartirà dunque da Gilardino, dandogli un’altra occasione dopo quella con la Pro Vercelli.

