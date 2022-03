Il silenzio dalla Polonia fa ben sperare, ma Italiano non vuole rischiare niente con Piatek

Sette punti nella zona del tallone d’achille per il taglio rimediato nella partita contro la Scozia non sono pochi. L’attaccante polacco della Fiorentina Piatek però, con le sue parole dal ritiro della Nazionale ha voluto rassicurare i tifosi viola, assicurando di poter far parte dell’importante match che la Polonia giocherà contro la Svezia, questa volta valevole per i Mondiali.

Dalla Nazionale non è arrivata nessuna comunicazione dalla Polonia, motivo in più per sperare in un infortunio non grave. Il giocatore rimarrà in ritiro e quando farà ritorno in Toscana sarà valutato dai medici viola. La volontà è quella di non forzare i tempi, almeno alla Fiorentina. Anche perché Cabral a questo giro dovrebbe avere i motori caldi. A riportarlo è la Repubblica.