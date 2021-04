Il silenzio stampa della Fiorentina vale anche per Facebook: il risultato finale contro il Sassuolo non viene postato

Curioso episodio ieri che è andato in scena sul canale Facebook della Fiorentina. Dopo un post a primo tempo relativo sul vantaggio ottenuto dalla squadra viola contro il Sassuolo grazie al gol di Bonaventura, la società viola non ha pubblicato più niente, nemmeno il risultato finale a differenza di quanto fatto sugli altre piattaforme social come Twitter e Instagram. Chissà se questa sia stata una semplice dimenticanza oppure un modo per ribadire il silenzio stampa del club dopo l’inaccettabile sconfitta incassata contro la squadra neroverde. Di seguito trovate l’ultima immagine postata dalla Fiorentina su Facebook.