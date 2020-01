Il Sindaco di Bergamo accetta l’invito di Nardella: ci sarà anche lui al Franchi per il ritorno dell’Atalanta

Ci sarà anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori al “Franchi” ad assistere al match tra Fiorentina e Atalanta, in programma il prossimo 8 febbraio alle 15. Una sfida che si preannuncia infuocata sul campo e sugli spalti, con tanti ex, l’esultanza polemica di Ilicic e soprattutto il tecnico orobico Gasperini, reduce da una sfida nella sfida con il pubblico viola nel match di Coppa Italia. In tribuna però ci sarà un tentativo di stemperamento dei toni, con il primo cittadino di Bergamo che ha accettato l’invito partito ieri da Dario Nardella: i due seguiranno la sfida uno accanto all’altro.