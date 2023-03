Il Sivasspor intanto è distratto anche dalla corsa salvezza e avrà un giorno di riposo in meno della Fiorentina

Campionato turco appena ripreso e per il Sivasspor c’è una priorità che si chiama salvezza e che potrebbe distrarre la squadra di Calimbay, sicuramente non al top nel match del ‘Franchi’ di giovedì. La squadra di Sivas ha ripreso ad allenarsi oggi, dopo che ieri il tecnico aveva concesso riposo anche a causa di un rientro complesso dal punto di vista logistico. Lunedì alle 18.30 l’impegno di campionato contro l’Istanbulspor, che è penultimo ed ha appena 3 punti di svantaggio in classifica. Il Sivasspor ha appena un punto di margine sulla zona retrocessione e di fatto giocherà due gare molto ravvicinate: la Fiorentina avrà sì il viaggio da affrontare ma quantomeno un giorno di riposo in più.