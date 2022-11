Il Siviglia in crisi nera pensa a un difensore della Fiorentina, ma la cifra è alta. I dettagli

Il Siviglia sta attraversando momenti complicatissimi. Il club spagnolo, che in estate ha dovuto far fronte ad alcune difficoltà economiche con cessioni importanti, è terzultimo in Liga e già aritmeticamente fuori dalla Champions League. Gli andalusi, con il ritorno in panchina di Jorge Sampaoli, starebbero pensando a dei rinforzi.

Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net, tra le ipotesi valutate dal Siviglia, ci sarebbe il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta. C’è un ma: viste le ottime prestazioni dell’argentino, il prezzo potrebbe salire fino a oltre 20 milioni di €, cifra che, a un club nella situazione economica del Siviglia, non sarebbe del tutto accessibile.