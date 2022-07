Il Siviglia realizzerà un incasso record ed è pronto ad affondare il colpo per Luis Alberto

Luis Alberto è sempre più vicino al Siviglia. La volontà del giocatore sta facendo la differenza, e anche se la Fiorentina dovesse avanzare un’offerta congrua l’impressione è che lui voglia solo e soltanto la Spagna. Inoltre, in queste ore la questione si arricchisce di un’ulteriore componente.

Il Siviglia infatti sta per cedere Koundè al Chelsea, per una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Secondo TMW, il club spagnolo potrebbe usare una parte di tale cifra per offrire alla Lazio circa 25 milioni e aggiudicarsi in tempi brevi il cartellino di Luis Alberto.

Le cifre in ballo non sono banali, ma forse la Fiorentina avrebbe potuto fare un investimento importante per Luis Alberto. La volontà del giocatore però è troppo forte, e probabilmente lo sforzo dei viola non sarebbe comunque bastato.