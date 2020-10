Il sogno Calafiori è già svanito per la Fiorentina: la Roma lo renderà perno del suo futuro

Nei mesi scorsi Daniele Pradè aveva provato a inserirsi tra le maglie dei rapporti tra la Roma e Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2002, che l’anno scorso ha esordito alla grande in Serie A. Ultimo gioiellino del vivaio giallorosso, Calafiori sta rientrando dalla sua fase di positività al Covid per diventare a tutti gli effetti alternativa di Spinazzola a sinistra. Per lui però è pronto anche un rinnovo importante con il club capitolino, fino al 2025: a breve infatti è previsto l’incontro risolutore con il suo agente Raiola. Il sogno della Fiorentina quindi è destinato a svanire, non a caso la società viola si è mossa sul fronte Biraghi e valuterà in questi mesi la posizione di Barreca.

