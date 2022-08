Il sogno del Peñarol si chiama Cavani e… Caceres. L’allenatore: “Voglio convincerli a venire qui”

C’è un club uruguaiano che sogna in grande ed è il Peñarol. I nomi per il mercato si chiamano Edinson Cavani e Martin Caceres, ex obiettivo del mercato della Fiorentina ed ex giocatore viola. I due uruguaiani si stanno allenando insieme in vista dei Mondiali in Qatar, visto che sono entrambi svincolati.

L’allenatore del club sudamericano, parlando a TyC Sports, ha detto: “Voglio parlare con loro per convincerli a venire qui, nelle prossime ore potrebbe arrivare la chiamata”. E il sogno non sembra poi così impossibile.