La Fiorentina fa sul serio per il giovanissimo Tommaso Berti: concorrenza forte ma Viola in testa

Sirene sempre più forti per il gioiello del Cesena Tommaso Berti sul quale la Fiorentina sta lavorando da tempo per portarlo a Firenze. Il centrocampista classe 2004 era stato cercato dal Milan a gennaio, salvo poi restare a Cesena. Nel frattempo Berti ha continuato a stupire concludendo la stagione con 26 presenze in serie C nonostante la giovanissima età.

La Fiorentina sotto le mosse del ds Pradè ha messo gli occhi sul giovane centrocampista bianconero e sta provando a strapparlo ad una concorrenza ogni giorno più agguerrita con Sassuolo, Sampdoria ed Empoli, oltre al Milan che si è rifatto sotto. Al momento però pare che la Fiorentina sia in vantaggio sulla concorrenza.