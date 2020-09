Il sogno della Fiorentina si chiama De Paul. I due modi per trovare i soldi giusti per l’argentino

Il mercato della Fiorentina? E’ un gioco ad incastri. Barone e Pradè prima di intervenire in maniera decisa, stanno aspettando che si concretizzino alcune situazioni. C’è un nome, però, che piace a tutti, da Rocco Commisso, a Iachini fino a tutti i quadri dirigenziali: Rodrigo De Paul. Questo è quello che si legge su La Gazzetta dello Sport.

L’Udinese resta un negozio caro e il patron bianconero, Pozzo, valuta il suo gioiello 40 milioni di euro. I soldi che servono alla Fiorentina, viene sottolineato sulla ‘rosea’, per arrivare a De Paul possono arrivare da due strade: la cessione di Chiesa o la scelta di rinunciare a un attaccante come Piatek (che piace ma non entusiasma) e quindi puntando forte su Vlahovic. La società viola ha ben chiaro in testa però che il sogno può svanire da un momento all’altro se Lazio, Juventus o Leeds porteranno a Pozzo i soldi giusti per l’argentino.