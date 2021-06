Il sogno di mercato della Fiorentina: Ma sono già pronte due alternative

La Fiorentina è attiva anche per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Il grande sogno resta Gonçalo Guedes, esterno d’attacco portoghese in forza al Valencia. La concorrenza di Siviglia e Villarreal spaventa, ma la Viola non si tirerà certo indietro. L’appeal del club è più vivo che mai dopo l’arrivo di Gattuso e la solidità economica è un aspetto da non sottovalutare. La dirigenza lavora per evitare altre intromissioni che farebbero scattare un’asta al rialzo.

Le alternative? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, sono due. La prima è Riccardo Orsolini del Bologna, un mancino naturale che gioca a destra. E poi c’è Josip Brekalo, esterno del Wolfsburg già accostato a Gattuso quando era sulla panchina del Napoli.