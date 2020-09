Il sogno Milik non concede aperture alla Fiorentina. Piatek torna di moda

Gli ultimi giorni di mercato si prospettano ricchi di episodi e trattative per la Fiorentina. Dopo San Siro qualche giudizio è cambiato. E allora ecco che anche in attacco dovrebbero esserci dei movimenti. Il sogno Milik non ha mai concesso aperture ai viola. Per questo motivo è tornato di moda Piatek dell’Hertha Berlino, che resta sempre un’opzione valida. L’arrivo di un centravanti presupporrebbe l’uscita di uno tra Kouame, Cutrone e Vlahovic (probabilmente proprio quest’ultimo).

0 0 vote Article Rating