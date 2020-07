Il sogno (milionario) della Fiorentina. L’offerta per Cistana e i contatti avviatissimi per Fares

Al di là del discorso riguardante gli svincolati di lusso, per la Fiorentina ci sono altre operazioni di mercato che sono aperte. Su La Nazione si parla di Andrea Belotti, come sogno (milionario) da trattare con il Torino. C’è poi la proposta d’acquisto formulata al Brescia per il giovane difensore Cistana e ci sono i contatti (avviatissimi) con la Spal per arrivare a Fares. In quest’ultima trattativa potrebbe anche essere inserito il cartellino di Dabo destinato a rimanere a Ferrara a titolo definitivo.

