Il sogno mondiale di Nico Gonzalez

Sebbene sia entrato solo in extremis nell’ultima lista dei convocati dal commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni, l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez continua ad accarezzare il sogno di poter recarsi al mondiale di Qatar 2022 nella lista definitiva che verrà diramata a fine ottobre. La kermesse che inizierà il 20 novembre con il match inaugurale tra i padroni di casa dell’emirato e l’Ecuador, è il sogno di ogni calciatore, qualcosa che si presenta solo ogni quattro anni, e per questo stuzzica la fantasia e l’animo di chi pratica questo sport. Per di più, a livello culturale in Argentina tutti vivono per il mondiale, e il fatto che il prossimo sarà con ogni probabilità l’ultimo di Lionel Messi fa crescere le aspettative riguardo una grande performance della nazionale Albiceleste.

In questo momento, tuttavia, l’attaccante in forza alla Fiorentina deve ritrovare uno stato di forma adeguato che gli permetta di ripetere con continuità quanto di buono realizzato l’anno scorso. Nella stagione 2021-22, infatti, il nativo di Belén de Escobar è stato importantissimo nell’economia di gioco della squadra di Vincenzo Italiano. Le sue abilità nel trovare il fondo e creare superiorità sono state necessarie per riuscire a centrare l’accesso alla Conference League. Tra i principali beneficiari dei suoi assist e delle sue giocate per aprire le difese avversarie c’è stato soprattutto Dusan Vlahovic, ora alla Juve, al sesto posto dopo l’Atalanta, tra le squadre con il miglior attacco se consultiamo le scommesse sulla Serie A presenti al momento in rete. Il brio da attaccante esterno abile a smarcarsi e a spezzare le resistenze tattiche avversarie con dribbling e strappi, rendono Gonzales un elemento importante per Italiano, il quale adesso spera di poterlo recuperare del tutto, dopo un inizio piuttosto titubante e caratterizzato da sole cinque presenze in totale.

L’ex attaccante dello Stoccarda, inoltre, sarà motivatissimo a far bene proprio per riuscire a ottenere il tanto agognato pass per i mondiali, un evento al quale non intende rinunciare nonostante un’agguerritissima concorrenza. Tra i suoi rivali ci sono due calciatori che giocano nel campionato italiano, ossia Joaquin Correa dell’Inter e Paulo Dybala della Roma. Quest’ultimo, in special modo, vanta un’esperienza maggiore ad alti livelli rispetto a Gonzalez, eppure nonostante i numerosi infortuni, è approdato alla convocazione last minute. Molteplici gli impegni del Viola contro l’Honduras e la Jamaica. Di certo c’è che allo stadio Artemio Franchi si aspettano tutti un recupero importante e totale da parte dell’esterno argentino, il quale vorrà senza dubbio dimostrare prima ai tifosi viola quanto sia cruciale il suo contributo.

Capace di giocare su entrambi i fronti dell’attacco, Gonzalez è sicuramente un elemento valido e polivalente, che potrebbe fare al caso di Scaloni per variare in alcun modo il gioco. Fedelissimo al 4-3-3, proprio come il tecnico viola Italiano, l’allenatore argentino avrebbe nel numero 22 della Fiorentina un’alternativa particolare e quasi unica a Di Maria e Angel Correa, che però quest’anno non è al massimo all’Atletico Madrid. Il prossimo mese sarà fondamentale per vedere se Gonzalez riuscirà a ottenere un posto nella spedizione argentina in Medio Oriente.