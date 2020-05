Il sogno per la Fiorentina resta Ibrahimovic: può essere lui il nuovo colpo alla Ribery

Secondo quanto riferito da transfermarketweb.com l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic , che compierà 39 anni il prossimo ottobre, resta uno dei sogni del prossimo calciomercato della Fiorentina. I viola sembrano intenzionati a migliorare il proprio status, portando in riva all’Arno una stella del calcio di fine carriera, come hanno fatto con Franck Ribery nell’estate scorsa. L’esperto centravanti è ancora seguito da Bologna e dall’Hammarby in Svezia, e dovrà quindi prendere in considerazione anche il ritorno al paese d’origine.