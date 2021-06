Il sogno Sensi resta… un sogno e allora la Fiorentina accende i fari sul regista della Germania Under 21

In attesa di chiarire il quadro legato all’allenatore, la Fiorentina prova a immaginare anche ciò che ne sarà del suo mercato, a quanto pare non così legato alla guida tecnica visto l’arrivo già ufficializzato di Nico Gonzalez. Nel mirino c’è, come sempre, una pedina da inserire in regia: secondo il Corriere dello Sport, il nome di Sensi è destinato a rimanere un sogno anche solo per gli alti costi, rapportati ad una condizione fisica spesso precaria. L’alternativa stuzzicante è rappresentata allora da Niklas Dorsch, classe ’98, campione d’Europa con la Germania Under 21 e in forza al Gent. I belgi hanno rifiutato 6 milioni dall’Augsburg di recente e la Fiorentina potrebbe inserirsi, senza trovarsi costretta a sborsare una cifra esagerata.