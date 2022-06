Il sogno Suarez che è destinato a rimanere tale per la Fiorentina: il Pistolero guarda Liga e Premier

Difficilmente il futuro di Luis Suarez sarà a Firenze ma in generale in Italia, perché le preferenze del Pistolero sarebbero ad oggi ancora per la Liga e la Premier League, i due campionati dove si è espresso al massimo in carriera. Al termine della sua esperienza con l’Atletico Madrid, l’attaccante ha di fronte a sé l’ultima scelta importante essendo giunto ai 35 anni. Secondo Mundo Deportivo in particolare, per Suarez le occasioni si potrebbero chiamare Siviglia o Aston Villa mentre più in secondo piano l’opzione di un ritorno in Sudamerica dove lo vorrebbe il River Plate.