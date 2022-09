Il solito Felipe Melo: mega-rissa in Brasile. Protagonista anche una vecchia conoscenza della Serie A

A Firenze (e anche altrove) Felipe Melo ha certamente lasciato un ricordo ben chiaro: aggressività, risse e falli sono caratteristiche imprescindibili del centrocampista brasiliano. E la testa calda non l’ha persa neanche adesso, a 39 anni: recentemente, è andata in scena una rissa che rimarrà nei ricordi di tanti brasiliani e non solo.

Nel derby di Rio de Janeiro tra Flamengo e Fluminense (squadra dove milita Felipe Melo), andato in scena domenica scorsa e vinto per 1-2 dagli ospiti, gli animi si accendono intorno al 90° minuto. Melo si scontra apertamente con gli avversari, tirando uno spintone a uno di loro e litigando pesantemente con David Luiz. Prende parte al parapiglia generale anche un’altra testa calda come Arturo Vidal.

Di seguito, il video dell’accaduto: