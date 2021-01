Il solito Immobile è decisivo per la Lazio, che batte il Sassuolo e raggiunge la zona Europa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato il posticipo delle 18.00 all’Olimpico di Roma tra Lazio e Sassuolo.

Il Sassuolo si è portato subito in vantaggio grazie al gol arrivato al sesto minuto con un rasoterra di Francesco Caputo. Al 25esimo per la Lazio ha ristabilito la parità Milikovic-Savic, che su calcio d’angolo ha bucato Consigli di testa. La partita è continuata in equilibrio fino al 71esimo, quando Immobile ha raccolto l’assist di Marusic e ha battuto per la seconda volta il portiere neroverde, portando la Lazio in vantaggio. Finisce 2-1 per i padroni di casa.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 43, Inter 41, Roma 37, Atalanta, Juventus 36, Napoli, Lazio 34, Sassuolo, Verona 30, Sampdoria 23, Benevento 22, Fiorentina 21, Bologna 20, Spezia, Udinese, Genoa 18, Cagliari, Torino 14, Parma 13, Crotone 12.