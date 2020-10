Il solito scontro diretto per non salutare lo Scudetto già ad ottobre: la Fiorentina Femminile è già spalle al muro

Nel nerissimo week end scorso, Rocco Commisso ha visto, suo malgrado, anche la sconfitta interna della Fiorentina Femminile contro il sorprendente Sassuolo. Un 1-3 che ha gelato l’ambiente viola, unitamente anche alla spiacevole vicenda di Tatiana Bonetti, poi rimasta un po’ Chiesa style. E domani per la squadra di Cincotta c’è il super scontro diretto con la solita Juve, ancora a punteggio pieno dopo aver battuto anche il Milan a domicilio. La gara andrà in scena a Vinovo, in casa della squadra campione d’Italia e sarà quasi dentro o fuori, perché perdere e finire a -6 già ad ottobre vorrebbe dire salutare già una buona fetta di Scudetto.

