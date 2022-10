Il solito tridente, ma nell’attacco della Fiorentina c’era qualcosa di diverso: i nuovi ruoli di Jovic e Kouame

Nella partita di ieri è stato evidente il diverso atteggiamento tattico di Luka Jovic. L’attaccante della Fiorentina è spesso tornato indietro per prendere il pallone e impostare l’azione offensiva, dimostrando di trovarsi molto più a suo agio nello svolgere certe mansioni.

Questo nonostante in realtà la sua collocazione inziale fosse quella della punta centrale nel tridente, anche perché non c’era Cabral insieme a lui. Dimostrazione del fatto che, pur partendo con il solito modulo, in realtà Italiano ha chiesto al proprio reparto offensivo di muoversi diversamente.

Jovic non fermo ad aspettare il pallone giusto, ma in continuo movimento per andarselo a prendere. E quando il serbo faceva questo, era Kouame a “sostituirlo” al centro dell’attacco sorretto da Saponara e dai centrocampisti. Una soluzione che Italiano potrebbe adottare nuovamente, per vedere se in questo modo si può davvero recuperare Jovic.