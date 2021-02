Il sopralluogo di Nardella al Franchi: Stanziati nove milioni fino al 2022. L’agibilità…

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, sono cominciati i primi lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Firenze sullo stadio Artemio Franchi. Presenti il sindaco, Dario Nardella, e la sua squadra che si è allargata all’Università di Firenze, per osservare gli operai al lavoro in Maratona, nella parte vicina alla Curva Fiesole.

Tra i due milioni di euro per la manutenzione in corso che proseguirà nei prossimi mesi sfruttando anche il divieto di accesso ai tifosi negli stadi, e i sette stanziati per il miglioramento sismico da eseguire nel 2022, in totale saranno nove i milioni destinati alla prima fase. Dopodiché, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sarà la volta del concorso internazionale per la progettazione e ristrutturazione di tutto l’impianto.

Non c’è alcun problema neanche sul versante dell’agibilità, che al momento è limitata a mille spettatori perché questa era la quota prevista dalle norme nazionali anti-Covid. Non appena si potrà tornare negli stadi, il certificato statico sarà esteso all’intera struttura e l’agibilità sarà richiesta sulla base della documentazione disponibile al momento.