Il sorriso e le rassicurazioni di Ribery: “Sto bene”. La Fiorentina tira un sospiro di sollievo

Un po’ di paura dopo il contrasto duro tra Jasmin Kurtic e Franck Ribery, uscito un po’ zoppicante per l’intervento dello sloveno a metà ripresa. Il francese della Fiorentina però è uscito sorridente dagli spogliatoi, come riportato da Radio Bruno, e ha tranquillizzato un po’ tutti dicendo di “star bene”. Da valutare ovviamente il recupero in ottica del match di mercoledì con il Cagliari ma le notizie sul francese sono molto positive.

