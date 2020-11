Il sorteggio Champions arride alla Fiorentina. Alla Juventus non poteva andare peggio

Il sorteggio di Champions League è andato in maniera discreta per la Fiorentina che affronterà nei sedicesimi di finale le ceche dello Slavia Praga, formazione forte ma non certo lo spauracchio numero uno che poteva capitare alle viola (che non erano teste di serie).

E’ andata sicuramente peggio alla Juventus, l’altra squadra italiana partecipante, che dovrà affrontare le campionesse in carica della competizione, ovvero l’Olympique Lione, squadra che figura tra le favorite anche quest’anno.

Sia la Fiorentina che la Juve giocheranno la partita di andata in casa e andranno in trasferta per il ritorno.