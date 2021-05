Il sospiro di sollievo di Iachini: Le condizioni di Ribery

Arrivano buone notizie per la Fiorentina, impegnata sabato sera al Franchi contro la Lazio. Franck Ribery, uscito malconcio dalla partita del Dall’Ara, ha recuperato dal problema fisico e sarà a disposizione di Iachini per la sfida ai biancocelesti. Tutto dipenderà dalle scelte del tecnico viola, che verosimilmente schiererà nuovamente il francese al centro dell’attacco al fianco di Dusan Vlahovic. Proprio contro la Lazio, ma all’Olimpico, l’ex Bayern ha segnato uno dei suoi cinque gol della passata stagione. Una fantastica serpentina, culminata nel destro imparabile per Strakosha, anche se alla fine la squadra di Inzaghi ribaltò la partita tra le polemiche nella ripresa. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.