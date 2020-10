Il sospiro di sollievo per Castrovilli: tibia da valutare e Nazionale (ancora) a rischio

Una piccola maledizione quella di Gaetano Castrovilli che anche prima della sosta delle Nazionali di settembre aveva accusato qualche problema fisico. Ieri il numero 10 viola è uscito malconcio a una decina di minuti dalla fine, dopo un pestone e anche dopo aver puntato un po’ innaturalmente il ginocchio a terra. Qualche piccolo timore per la sua tenuta ma secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, per lui si è trattato solo di un trauma alla tibia destra: stamani il calciatore è stato visitato al centro sportivo e domani seguirà un consulto anche a Coverciano, con i medici della Nazionale. Niente di grave dunque, con presenza in azzurro da valutare ma un discreto sospiro di sollievo.

