Il sostituto designato

Toccherà a Igor a sostituire lo squalificato Caceres e sa bene che è il momento di mettersi in vetrina. Ha conquistato tutti a Ferrara, dove in poche settimane si è preso subito una maglia da titolare ed ha intenzione di fare il bis anche in viola, pure se lo step da saltare, stavolta è ben più importante. E’ cresciuto nel mito di Sergio Ramos e Thiago Silva, senza dimenticare Van Dijk ed ora ha l’occasione per dimostrare di aver studiato ogni dettaglio dai campioni. Come sottolinea La Nazione, Iachini, che sarà sostituito dal suo vice Carillo, si fida: ne ha imparato a conoscere vizi e virtù. Non a caso, contro la Lazio la sua fisicità potrebbe trasformarsi in un valore aggiunto. La squadra di Simone Inzaghi, che sta viaggiando, almeno sotto il profilo dei gol ad una velocità quasi doppia rispetto a quella dei viola, deve fare i conti con una condizione fisica non ottimale: sono tanti gli infortuni e i fastidi fisici che hanno funestato gli ultimi giorni (anche dopo il ko di Bergamo) ed è qui che Igor, con la sua spinta offensiva, dovrà provare ad incidere.

