Il Sottil che non ti aspetti: Per la Fiorentina è diventato un rimpianto

Mentre la Fiorentina continua a colare sempre più a picco, Riccardo Sottil sta crescendo partita dopo partita con la maglia del Cagliari. L’esterno d’attacco, ceduto in estate in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto, ci ha messo poco ad entrare nelle grazie di Eusebio Di Francesco.

Schierato finalmente nel giusto ruolo, Sottil ha dimostrato di avere qualità importanti. Che probabilmente a Firenze non erano state viste anche a causa del ruolo (esterno di un centrocampo a cinque) in cui veniva fatto giocare. Fino ad ora i numeri parlano chiaro: tre gol e due assist in tredici partite tra campionato e Coppa Italia, di cui nove dal 1′. La Fiorentina, come detto, si è (giustamente) tenuta la possibilità di riportare il classe ’99 in riva all’Arno. Probabilmente, però, avrebbe fatto comodo fin da subito visto anche il passaggio ad un modulo in cui gli esterni d’attacco sono importanti. E quelli attualmente in rosa – vedi Ribery e Callejon – stanno deludendo l’aspettative. Adesso però, Sottil deve continuare su questa strada a Cagliari e dimostrare di meritarsi la Fiorentina.