Il Southampton ci riprova per Dragowski: pronta la cifra da proporre alla Fiorentina

Stando quanto riferito da il Telegraph il Southampton avrebbe messo da tempo sul suo taccuino per la prossima stagione il nome del portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, tanto da tornare, dopo i sondaggi dello scorso anno, a proporre subito un’offerta ai viola. Il club inglese sarebbe infatti pronto a offrire circa 12 milioni di euro alla società viola per poter aggiudicarsi l’estremo difensore viola.

Aggiungiamo che per Dragowski le trattative del rinnovo con i gigliati sono bloccate e non mancano i club interessati a lui. Per la Fiorentina si prospetta una cessione dalla quale sarà possibile monetizzare in modo importante.