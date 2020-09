Il super-prestito che piace al Milan, ma non alla Fiorentina

Il Milan vorrebbe inserire nella propria rosa il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic. I viola però chiedono 40 milioni di euro per vendere il difensore serbo, cifra fuori dalla portata del club milanese. Su La Gazzetta dello Sport viene spiegato come i dirigenti rossoneri vorrebbero replicare per lui la strategia messa in atto per Tonali, con un prestito oneroso immediato, quello che il giornale nomina ‘super-prestito’.

Una soluzione questa che però non intriga i gigliati, i quali sono molto diretti nelle loro richieste. Milenkovic poi è ritenuto importante anche dal tecnico Iachini che ha chiesto la conferma in blocco del suo reparto arretrato.