Il tabù rimonta? Tutta colpa della mentalità, quella che la Fiorentina non è ancora riuscita a costruire

E’ successo a Cesena contro lo Spezia, stava per accadere anche con Udinese e Padova: la Fiorentina dell’ultimo mese ha avuto la fortuna di andare sempre in vantaggio ma anche la costante di rischiare fortemente di farselo recuperare (‘riuscendoci’ nel caso del match con i liguri). Un problema che nasce dalla testa, dalla scarsa sicurezza, dalla poca autostima evidentemente che prende la supremazia anche sui valori tecnici. Ci sono squadre che valgono anche relativamente poco ma che si impongono aldilà delle proprie doti, grazie ad un’organizzazione efficiente, ad un sistema che valorizza e ottiene il massimo da tutti. Tutte cose che alla Fiorentina di oggi mancano, un po’ per un’impostazione di modulo che snatura tanti interpreti e un po’ anche perché il famoso sistema deve basarsi anche su una mentalità da costruire e infondere in tutti gli interpreti. Tutti elementi che ad oggi la squadra di Iachini non ha e non ha saputo costruire nei mesi: ecco perché poi finisce per perdersi in un bicchier d’acqua e per incappare in rimonte (o quasi-rimonte) a dir poco inaccettabili.

