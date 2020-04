Il talento argentino: “La Fiorentina mi ha cercato per portarmi via dal Banfield”

Il giovane attaccante argentino Augustin Urzi a TNT Sports ha parlato anche di un interessamento di mercato da parte della Fiorentina: “Mi hanno cercato Boca, Racing, Inter, River, Roma, Benfica, Atlético Madrid. Anche la Fiorentina posso dire che si sia informata qualche tempo fa per portarmi via dal Banfield, la maggior parte dei club erano comunque italiani. Tutti si sono messi in contatto con il mio agente e con il club. A me piacerebbe giocare in Premier League”.