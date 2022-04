Il talismano della Fiorentina

Tra i segreti della Fiorentina che nelle ultime partite è tornata a dire la sua per la lotta all’Europa, c’è sicuramente il rilancio di Gaetano Castrovilli. Messi da parte i problemi, fisici e non, grazie anche all’aiuto di una mental coach, il centrocampista pugliese è tornato ad essere un giocatore importante per la Viola.

Nelle ultime otto partite è sempre partito dal1’, mentre prima ne aveva saltate sette per infortunio, due volte tenuto in panchina, poi qualche spezzone di gara. Tra le cose da migliorare c’è certamente il rendimento in zona gol, visto che in ventidue partite ha soltanto segnato una rete e servito un assist.

Castrovilli è diventato anche una sorta di talismano per la Fiorentina. Nelle ultime otto partite con lui in campo dal 1’, come si legge su La Gazzetta dello Sport, la Viola ha conquistato cinque vittorie, due pareggi e un solo ko contro il Sassuolo.