Il tallone d’achille dell’Udinese è il gol e la difesa viola da quando c’è Iachini…

Il ritorno in campo della Fiorentina contro l’Udinese è sempre più vicino. Andando a spulciare tra le statistiche delle due squadre si può notare un dato che la squadra di Iachini potrebbe sfruttare a suo favore nella partita di domani alla Dacia Arena. I bianconeri hanno il secondo peggior attacco del campionato con soli 21 gol fatti (peggio solo la SPAL con 19 reti segnate). La difesa viola invece, da quando in panchina c’è Iachini, ha subito 8 gol in 8 gare disputate in campionato. Considerato che tra queste partite la Fiorentina ha affrontato attacchi del calibro di Atalanta, Juventus, Napoli e Milan, il dato sembra piuttosto confortante. Da sottolineare anche l’ottimo periodo di forma del portiere viola che ha contribuito alla causa difensiva viola con ben 3 clean sheet. Sfruttare la poca dimestichezza sotto porta dell’Udinese e punire in velocità con gli attaccanti. Il risultato da ottenere domani è essere uno solo.