Il tanto criticato Lirola ha un record invidiabile: è il più veloce della serie A

La Fiorentina soffre di pareggite. Secondo una elaborazione di calciomercato.com, la squadra viola insieme all’Hellas Verona è prima per numero di pareggi conseguiti. Tredici x che sono valsi tredici punti e che hanno comunque permesso alle due società di chiudere nella parte sinistra della classifica.

Tra i numeri interessanti della Serie A c’è anche una classifica speciale dove in testa c’è Pol Lirola. Lo spagnolo, considerato dai più una scommessa non vinta, ha un record in tutto il campionato ovvero quello del picco di velocità mantenuto per tre secondi ovvero 29,73 Km/H. Vedremo se Lirola migliorerà nella prossima stagione, intanto ha conseguito un record niente male.