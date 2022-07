Il tanto discusso Sergio Oliveira riparte dalla Turchia, ma la cifra del trasferimento è al limite del clamoroso

Ora è ufficiale: Sérgio Oliveira è un nuovo giocatore del Galatasaray. Il centrocampista del Porto, assistito da Mendes, passa a titolo definitivo al club turco per una cifra intorno ai 3 milioni di euro, firmando un quadriennale fino al 2026. Una cifra che ha lasciato perplessità nei tifosi della Roma, che hanno visto il portoghese con la maglia giallorossa nella scorsa stagione, ma non solo.

La società capitolina infatti, poteva riscattare il giocatore per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. E se si pensa alle cifre che erano state chieste alla Fiorentina. Alla fine tutto è bene quello che finisce… In Turchia! Ma sulle cifre, palesemente qualcosa non quadra.