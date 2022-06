Il TAR respinge il ricorso della FIGC. Vince la Serie A sull’indice di liquidità

Nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il ricorso effettuato dalla Federcalcio al TAR nei confronti dei club di Serie A. La FIGC del presidente Gabriele Gravina aveva proposto l’introduzione dell’indice di liquidità come criterio per l’iscrizione al campionato.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Rimane, dunque, quanto concordato a seguito della decisione del Collegio di Garanzia del CONI, arrivata prima del ricorso respinto.