Il tavolo è apparecchiato, manca solo il parere dell’oste

La situazione in casa Fiorentina è ormai chiara. E stamani sono diversi i media che trattano i viola che descrivono il tutto per come si è delineato ieri.

In sostanza il tavolo è apparecchiato: Iachini ha un piede fuori dalla porta del centro sportivo gigliato e il successore (eventuale) è già pronto; si tratta ovviamente di Prandelli.

Manca il parere dell’oste quello che deve ratificare, oppure ribaltare la decisione che è già nella testa dei propri dirigenti. L’oste in questione è il presidente Commisso. Rocco si è preso qualche ora di tempo prima di tirare una linea. Qualora decidesse di andare avanti ancora con il tecnico ascolano, sarebbe un replay di quanto già visto prima alla fine del campionato scorso e poi dopo la partita con lo Spezia.