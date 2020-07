La Fiorentina è ormai salva da qualche partita, il campionato è agli sgoccioli e restano soltanto due giornate prima della fine. Si avvicina, dunque, il tempo delle scelte per Rocco Commisso e la dirigenza viola. La prima, quella più importante e attesa da tifosi e addetti ai lavori, è quella relativa alla panchina. Le ambizioni della Viola a stelle strisce, quindi, si misureranno anche e soprattutto in base all’allenatore della prossima stagione. Difficile immaginare una permanenza di Iachini in riva all’Arno, nonostante il lavoro positivo svolto in questi mesi. Per il salto di qualità la Fiorentina ha bisogno di un profilo diverso e di un’identità di gioco che non sia difesa e ripartenze.

Dopodiché, in base alla scelta fatta per la panchina, sarà il tempo delle scelte anche sul mercato. Tanti i nodi da sciogliere in uscita, a partire dal futuro di pezzi pregiati quali Chiesa, Pezzella e Milenkovic ma anche alla scelta da fare per l’attacco. Soltanto dopo aver chiaro chi rimarrà e chi se ne andrà, la Viola potrà decidere – assieme all’allenatore – i nomi giusti per rinforzare una squadra che nella prossima stagione è chiamata fare un netto salto in avanti.