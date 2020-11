Il tempo per leccarsi le ferite non c’è: Fiorentina subito in campo in vista dell’Udinese VIDEO

A 24 ore dalla sconfitta contro il Benevento, la Fiorentina è tornata subito in campo per allenarsi. Mercoledì, infatti, la Viola sarà di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese per i sedicesimi di Coppa Italia. La società gigliata ha pubblicato un video dell’allenamento sul proprio profilo Twitter: a Udine è necessario un riscatto dopo il brutto ko del Franchi.

Ecco il tweet: