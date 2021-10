Il tentativo vano della Fiorentina di riallacciare rapporti con Vlahovic. E se non parte il serbo ci sono due attaccanti che potrebbero fare al caso dei viola

Una vita da separati in casa. Il percorso tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic è ormai tracciato e così arriveremo al prossimo mercato invernale. Dopo si vedrà.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club viola ha provato timidamente a riaprire un dialogo con l’entourage del giocatore. Un tentativo vano, caduto nel vuoto, perché gli agenti del serbo non hanno nessuna intenzione, in questo momento, di tornare a sedersi intorno a un tavolo per ridiscutere di un possibile allungamento del contratto.

Qualora il club viola non riuscisse a vendere il serbo a gennaio, potrebbe prendere Borja Mayoral, che non sembra trovare grande spazio nella Roma di Mourinho o il napoletano Petagna che ha tanta concorrenza nella squadra di Spalletti.