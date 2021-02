E’ inutile nascondersi dietro ad un dito, le notizie che arrivano su Franck Ribery sono tutt’altro che buone. L’attaccante francese della Fiorentina va per il terzo forfait di fila. Ancora ieri l’ex Bayern ha svolto allenamento personalizzato e questo lo allontana definitivamente dalla lista dei convocati per il delicatissimo match contro lo Spezia.

Terzo forfait di fila dicevamo perché Ribery non ha partecipato ai match persi dai viola contro Inter e Sampdoria. Indubbiamente senza di lui in campo la squadra perde molto in tecnica e fantasia. Per Prandelli è una vera e propria iattura questa sua assenza perdurante.