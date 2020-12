Il terzo rinvio della Coppa d’Africa che fa un piacere alla Fiorentina e al suo centrocampo

Un po’ come gli Europei 2020, anche la Coppa d’Africa ha avuto il suo bel da fare con il riposizionamento sul calendario: inizialmente era stata anticipata dall’estate 2021 al periodo di gennaio-febbraio, dunque tra un mese circa. Poi l’avvento del Covid e lo spostamento al gennaio-febbraio 2022 che di fatto esonera tutti gli africani della Serie A da un impegno a stagione in corso, sempre un po’ malvisto dai club coinvolti. Nel caso della Fiorentina, Prandelli avrebbe perso verosimilmente due centrocampisti come Amrabat e Duncan, dato che Marocco e Ghana sono ad un passo dalla qualificazione, e forse anche Kouame che era entrato nel giro della Costa d’Avorio subito prima di farsi male. Se non altro a livello logistico, un rinvio che gioca a favore di questa stagione viola.

