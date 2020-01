Il tesoretto di Commisso: ecco il budget per il mercato

Rocco Commisso è pronto a fare la sua parte per dare il via libera ad un mercato importante. Un tesoretto da 30 milioni, ossia le risorse avanzate dall’estate, che Pradè deve convertire in rinforzi per Beppe Iachini. L’identikit? Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, giocatori pronti subito: un attaccante, a ruota un centrocampista un centrocampista e un difensore. Poi verrà affrontato il tema rinnovo con l’entourage di Chiesa, ma fino al 31 gennaio il ds e il dg Joe Barone dovranno pensare a come rinforzare la squadra.